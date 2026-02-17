İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

Rusya'dan Ukrayna mesajı: Terör eylemlerine karşı askeri tesisleri ve enerji tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

AA17 Şubat 2026 Salı 12:46 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna mesajı: Terör eylemlerine karşı askeri tesisleri ve enerji tesislerini vurduk
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanma merkezlerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile düzenlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

  • savunma bakanlığı
  • terör eylemi
  • enerji tesisleri

