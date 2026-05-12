İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4054
  • EURO
    53,3607
  • ALTIN
    6868.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Ukrayna mesajı: Zelenski gerekli kararları alınca operasyonu durdurabiliriz
Dünya

Rusya'dan Ukrayna mesajı: Zelenski gerekli kararları alınca operasyonu durdurabiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin gerekli kararları aldığında 'özel askeri operasyonu' durdurabileceklerini belirterek, 'Kiev'in alması gereken kararlar biliniyor.' dedi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 14:03 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna mesajı: Zelenski gerekli kararları alınca operasyonu durdurabiliriz
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Operasyonumuz, Ukrayna yönetimi ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski sorumluluk üstelenerek gerekli kararları aldığı anda durdurulabilir. Kiev'in alması gereken kararlar biliniyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Peskov, bunun çözüm sürecini tamamlamak için anlamlı olacağını belirtti.

Peskov, "Noktayı koymak için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rus savaş gemisinin Almanya kıyılarında görülmesine ilişkin olarak ise Peskov, "Donanmamız, uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde görevini yerine getiriyor. Bu, uluslararası korsanlığa karşı güvenliğin sağlanmasını da içeriyor." dedi.

Sözcü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, siyasi ve diplomatik çözüm sürecine geçiş için Ukrayna'nın birliklerini Donbas bölgesinden çekmesi gerektiğini belirtmişti.

  • Ukrayna kararları
  • Kremlin sözcüsü
  • askeri operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.