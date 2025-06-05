Rusya'dan Ukrayna'nın vurduğu uçaklar hakkında yeni açıklama

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerindeki Rus bombardıman uçağına saldırı düzenlemişti. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçları tarafından hasar gören bombardıman uçaklarını onaracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının 1 Haziran'da Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda hasar gördüğünü ve onarılacağını söyledi. Ryabkov, "Söz konusu uçaklar Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de belirttiği gibi yok edilmedi ancak hasar gördü. Eski haline getirilecektir" dedi.

TRUMP İLE PUTİN SALDIRIYI GÖRÜŞTÜ

İki ABD'li yetkili ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hafta sonu gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında 20 kadar Rus savaş uçağının vurulduğunu ve bunlardan 10'unun kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise vurulan bombardıman uçaklarının 40'tan fazla olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırıları da dahil olmak üzere tarafların karşılıklı düzenlendiği saldırıları ele aldıklarını ifade eden Trump, "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti" demişti.