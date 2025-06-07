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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya 206 İHA ile saldırı: 3 ölü

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 9 adet füze ve 206 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya 206 İHA ile saldırı: 3 ölü
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rusların bu saldırıda, balistik, seyir ve güdümlü olmak üzere toplam 9 adet füze kullandığı, ayrıca Ukrayna'ya 206 İHA'nın fırlatıldığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 7 füzenin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, 174 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

- HARKİV'E YAPILAN SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 21'İ YARALANDI

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Terekhov, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.

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