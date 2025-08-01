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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı var

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 159'a yükseldi.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 15:53 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı var
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Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dün füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırılarda yıkılan binalarda arama çalışmalarının tamamlandığını, şu ana kadar 5'i çocuk olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 16'sı çocuk olmak üzere 159 kişinin de yaralandığını ifade etti.

"RUSYA'YI KINAMALARINA DEĞER VERİYORUZ"

Zelenskiy, "Rusya'nın bu alçakça saldırısı, Moskova'ya yönelik baskının artırılması ve ek yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kremlin ne kadar etkinliğini inkar etse de yaptırımlar işe yarıyor ve güçlendirilmeleri gerekiyor. Bu tür saldırıların devam etmesini sağlayacak her şeyi hedef almalılar. Dünyanın da bunlara sessiz kalmaması çok önemli. Halkımızı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Başkan Trump, Avrupalı liderler ve diğer ortakların olup biteni açıkça görüp Rusya'yı kınamalarına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Rusya'nın sadece Temmuz ayında Ukrayna'ya 5 bin 100'den fazla süzülen bomba, 3 bin 800'den fazla İran yapımı Shaded İHA ve 128'i balistik olmak üzere çeşitli tiplerde 260 füze ateşlediğini belirtti.

TRUMP, RUSYA'YA 8 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre verdiğini açıklamıştı.

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