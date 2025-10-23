İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9886
  • EURO
    48,7771
  • ALTIN
    5550.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi

Moskova, Ukrayna'ya ait toplam 139 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 139 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 139 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Novıye Yurkoviçi köyünde hareket halindeki bir sivil otomobile dronla saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

  • Moskova Savunma
  • İnsansız Hava Araçları
  • Hava Savunma Sistemleri

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.