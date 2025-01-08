Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı

Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu gece Saratov ve Engels'e yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı neticesinde Engels'teki bir sanayi bölgesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Busargin, "İlk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. Acil servis birimleri olay yerinde çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 32 İHA'yı imha ettiklerini bildirdi.

Rus medyasında yer alan görüntülerde, Engels'te zarar gören sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktığı görülüyor.





