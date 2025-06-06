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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya ''Örümcek Ağı'' misillemesi

Rusya, Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı Operasyonu' adını verdiği saldırılarına Kiev'i vurarak cevap verdi. Saldırılarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya ''Örümcek Ağı'' misillemesi
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Rus ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını aktaran Kliçko, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- LUTSK ŞEHRİNE YAPILAN FÜZE VE İHA SALDIRISINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk Belediye Başkanı İgor Polişuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların şehre düzenlediği füze ve İHA saldırısında 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

"ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU"NA CEVAP

Ukrayna hafta başında Rusya'daki en uzun menzilli saldırılarını düzenlemiş, "Örümcek Ağı Operasyonu" adını verdiği saldırılarda en az 40 Rus uçağını imha ettiğini açıklamıştı.

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