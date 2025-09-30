İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
  • Rusya'dan Ukrayna'ya Polonya'da provokasyon suçlaması
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya Polonya'da provokasyon suçlaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna'nın Polonya sınırında Rusya'ya karşı provokasyon planladığını öne sürdü.

30 Eylül 2025 Salı 13:40
Rusya'dan Ukrayna'ya Polonya'da provokasyon suçlaması
Rusya Dış İstihbarat Servisi'den (SVR), Ukrayna yönetiminin eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna'nın Polonya'da Rusya'ya karşı provokasyon düzenlemeyi planladığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kiev, ses getirecek yeni bir provokasyon hazırlıyor. Elde edilen bilgiye göre, Kiev yönetimi, Polonya ve Romanya'da İHA'larla gerçekleştirdiği provokasyonların ardından NATO ülkelerini Moskova ile silahlı çatışmaya dahil etme girişimlerini sürdürüyor. Bu kez sözde Rus ve Belarus askerlerinden oluşan bir sabotaj ve keşif grubunun Polonya'ya konuşlandırılması planlanıyor. Kiev, bu provokasyonla Avrupa ülkelerinin Rusya'ya güç kullanarak sert şekilde karşılık vermesini teşvik etmeyi amaçlıyor."

Provokasyon senaryosunun Ukrayna ve Polonya istihbaratı tarafından hazırlandığı ileri sürülen açıklamada, Polonya'daki kritik altyapı tesislerine yönelik sözde saldırının yapılabileceği kaydedildi.

