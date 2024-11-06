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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Ülkeleri zor durumda bırakıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus gazının Avrupa'ya ihracatı hakkında, 'Ukrayna, güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor.' dedi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Ülkeleri zor durumda bırakıyor
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Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji sektörü ve ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon oranındaki artışta yavaşlama dönemine girildiğini aktaran Novak, "Ekim sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 8,5'ti ve yıl sonuna kadar yüzde 8'e düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Novak, Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı mali politika doğrultusunda kasım ve aralıkta yaşanacak süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Ukrayna ile yıl sonunda sona erecek Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin sözleşme sürecini değerlendiren Novak, "Şu anda bu koridordan gaz alan Avrupa ülkeleri bu işbirliğini sürdürmek istiyorlar. Sürecin devamı, Avrupa ülkeleri ile Ukrayna arasında varılacak anlaşmalara bağlı." dedi.

Novak, Rusya'nın sevkiyatı sürdürmeye hazır olduğuna işaret ederek, "Ukrayna güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor. Ancak bize bağlı pek bir şey yok, bunun doğrudan tüketici ve transit geçişin sağlandığı ülke tarafından müzakere edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Novak, "Rus ekonomisi ABD'nin lideri kim olursa olsun sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duruyor." ifadesini kullandı.

  • Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
  • ukrayna
  • doğal gaz

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