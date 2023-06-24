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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırılar

Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırılar
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Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev'e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi.

Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, "Kiev çevresindeki hava sahasından 20'den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi." ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının başkentin Solomyanka ilçesindeki 24 katlı bir apartmana düşmesi sonucu 16, 17 ve 18. katlarda yıkımların olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

Popko, saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Popko, saldırıda ayrıca bir otoparkta bulunan 40'tan fazla arabanın hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Ön belirlemelere göre, bölgenin hava sahasında 9 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracının imha edildiğini aktaran Lısak, paylaşımında "Ne yazık ki Dnipro'da özel sektöre isabetler oldu. 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Lısak, evlerle onlarca araç ve doğal gaz borularının hasar gördüğünü aktardı.

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti.

Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

  • Rus ordusu
  • Kiev
  • füze saldırısı

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