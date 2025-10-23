Rusya'dan uyarı: ABD'nin bölgedeki askeri hamleleri endişe yaratıyor

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya "tazminat kredisi" olarak vermesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Rusya'nın buna cevabı sert ve acı verici olacak. Ukrayna Rusya'dan herhangi bir tazminat alamayacak, borçlarını ödeyemeyecek. Avrupalılar, varlıkların verilmesinden sorumlu olacak." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bunun Kiev'e yardımcı olmadığını belirterek, "Ukrayna ordusu hem birliklerini hem de sağlanan araçları kaybediyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'da gerginliği artırma niyetinde olduğunu belirterek, "Paris, Rusya ile uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyor." dedi.

- "VENEZUELA'NIN EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

ABD'nin Karayipler bölgesindeki saldırılarını değerlendiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Amerikan askerlerinin güç eylemleri soru işaretleri yaratıyor. Elbette bölgenin istikrarlı ve bağımsız kalkınmasından, tüm anlaşmazlıkların barışçıl ve medeni yollarla çözümlenmesinden yanayız. Venezuela yönetiminin ulusal güvenliğini savunma yönündeki eylemlerinin desteklenmesine yönelik ilkeli pozisyonumuzu teyit ediyoruz."