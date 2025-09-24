İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Rusya'dan uyarı: Ukrayna müzakereyi reddederse durumu daha kötü olacak

Rusya, Ukrayna tarafı müzakere etmeyi reddettiği sürece masadaki konumunun daha da kötüleşeceğini söyledi. Kremlim yönetimi, 'Anlaşılan Ukraynalılar, Avrupa'daki sponsorlarına ve yöneticilerine savaşabileceklerini göstermeye çalışıyor.' ifadesinde bulundu.

24 Eylül 2025 Çarşamba 15:05
Rusya'dan uyarı: Ukrayna müzakereyi reddederse durumu daha kötü olacak
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusunda pasif tutum sergilediğini belirterek "Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin Peskov, bu savaşın Rusya'nın güvenliği ve çıkarların sağlanması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için sürdürüldüğünü belirtti.

Diğer yandan, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Peskov, "Kiev rejimi, bu konuda tamamen pasif bir tutum sergiliyor. Anlaşılan Ukraynalılar, Avrupa'daki sponsorlarına ve yöneticilerine savaşabileceklerini göstermeye çalışıyor. Ancak şunu da unutmamaları gerekiyor: Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonunu daha da kötüleşecek. Cephedeki durum, bunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "Ukrayna'nın topraklarını geri alabileceği" yönündeki tezin yanlış olduğunu vurguladı.

- "ABD İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM"

ABD ile ikili ilişkileri iyileştirme sürecini değerlendiren Peskov, "Maalesef bu süreç, istediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Eski Amerikan yönetimleri döneminde ilişkilerimizde oluşan bozulmalar gerçekten ciddi. Bunlar, ilerlememizi engelliyor." diye konuştu.

Rusya ile ABD'nin işbirliği yapabileceği çok sayıda alan olduğunu söyleyen Peskov, buna açık olduklarını belirterek "İkili ilişkilerdeki sorunları istişare etme yönündeki çalışma sürecini hızlandırmamız lazım. Şimdilik bu konudaki çalışmalar yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.

