İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1684
  • EURO
    50,4046
  • ALTIN
    6359.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Venezuela varlıkları açıklaması: Hepsi Moskova'ya ait
Dünya

Rusya'dan Venezuela varlıkları açıklaması: Hepsi Moskova'ya ait

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft, Venezuela'da sahip olduğu tüm varlıkların Rusya Federasyonu'na ait olduğunu bildirdi.

AA13 Ocak 2026 Salı 13:17 - Güncelleme:
Rusya'dan Venezuela varlıkları açıklaması: Hepsi Moskova'ya ait
ABONE OL

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft, şirketin Venezuela'daki varlıklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

Roszarubezhneft'in, Rus haber ajansı TASS'ta bulunan açıklamasında, şirketin Venezuela'daki varlıklarına dair değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin Venezuela'daki faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde üstlendiği yükümlülükleri titizlikle yerine getirmeye devam edecek, ortak petrol üretim projelerine ilişkin ortaya çıkan zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermeye öncelik verecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin Venezuela'daki varlıklarının piyasa koşulları doğrultusunda satın alındığına işaret edilirken, "Roszarubezhneft'in Venezuela'daki tüm varlıkları Rusya Federasyonu'na aittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Venezuela'daki varlıkları, ABD'nin yaptırımlarının ardından 2020'de Rus devletine ait Roszarubezhneft'e devredilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Venezuela'yı ve ülkenin petrol varlıklarını ABD'nin "yöneteceğini" açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.