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Dünya

Rusya'dan yaptırım kararı: 2026 yılına kadar uzatıldı

Rusya bazı Batılı ülkelere gıda sektörüne yönelik yaptırımları 2026 yılına kadar uzattı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Rusya'dan yaptırım kararı: 2026 yılına kadar uzatıldı
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de arasında bulunduğu bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık yürürlüğe koyulan "karşı yaptırımların" 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada yaptırım uygulanan ülkelere Yeni Zelanda'nın da eklendiği bilgisine yer verildi.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 2014'ten bu yana ABD, AB ve Batılı bazı ülkelerden belirli gıda ürünlerine yönelik yaptırım uyguluyor.

Söz konusu yaptırımlar doğrultusunda Batılı ülkelerden özellikle bazı et ve süt ürünleri, sebze ve meyvelerin ithalatı durdurulmuştu.

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