Rusya'dan yaptırım listesini genişletme kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı çatışmacı ve Rusya'yı "şeytanlaştıran" adımlarını sürdürdüğü belirtildi.

İngiltere'nin uluslararası alanda "kurmaca" bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık, Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ve asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır."

Açıklamada, yaptırım uygulanacak 21 kişinin bilgilerine de yer verildi.