İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9311
  • EURO
    47,7245
  • ALTIN
    4399.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan yaptırım listesini genişletme kararı
Dünya

Rusya'dan yaptırım listesini genişletme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Rusya'dan yaptırım listesini genişletme kararı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı çatışmacı ve Rusya'yı "şeytanlaştıran" adımlarını sürdürdüğü belirtildi.

İngiltere'nin uluslararası alanda "kurmaca" bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık, Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ve asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır."

Açıklamada, yaptırım uygulanacak 21 kişinin bilgilerine de yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.