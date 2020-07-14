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Dünya

Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması: Karışamayız

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 'Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karışmayı düşünmüyoruz.' dedi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 14:10 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:20
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

- "AYASOFYA'NIN KORUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDAN MEMNUNUZ"

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karışmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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