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Dünya

Rusya'dan yeni gözdağı! Tarih belli oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede 'Doğu-2022' (Vostok) stratejik askeri tatbikatının düzenleneceğini bildirdi. Söz konusu tatbikat 30 Ağustos-5 Eylül'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yönetiminde yapılacak.

AA26 Temmuz 2022 Salı 18:45 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'nin birlikleri, 30 Ağustos-5 Eylül'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yönetiminde "Doğu-2022" tatbikatına katılacak.

Rusya'nın hava indirme, askeri ulaştırma havacılık ve uzun menzilli havacılık birlikleri ile yabancı ülkelere ait birliklerin de yer alacağı tatbikatta, ülkenin doğu bölgesinde askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili hedefler üzerinde çalışılacak.

Söz konusu tatbikat, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'ne ait 10'dan fazla poligonda gerçekleşecek.

- "PLANLANAN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLER İPTAL EDİLMEDİ"

Yabancı basının, Rusya'nın seferberlik faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler yaydığı belirtilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sadece bir kısmının Ukrayna'daki savaşta yer aldığı ve bu sayının konulan hedeflerin yerine getirilmesi için yeterli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının planladığı operasyonel ve muharebe eğitiminin yanı sıra askeri teknik ve uluslararası iş birliği amaçlı faaliyetler iptal edilmedi. Bunun için gerekli personel, silah, askeri teçhizat ve malzeme de sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

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