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Dünya

Rusya'dan yeni karar! İstatistikler yayımlanmayacak

Rusya, petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerinin yayımlanmasını 1 Nisan 2024'e kadar durdurduğunu açıkladı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Rusya'dan yeni karar! İstatistikler yayımlanmayacak
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Rus hükümetinin petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerine ilişkin aldığı karar, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2024'e kadar Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin istatistikler yayımlanmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubatta imzaladığı yasayla, Rus hükümetine herhangi bir resmi istatistiği gizleme yetkisi verilmişti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Nisan 2022'de ülkenin dış ticaret verilerini yayımlamayı durdurma kararı almıştı.

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