Rusya'dan YouTube'a tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlık adına verdiği basın toplantılarının YouTube tarafından yeniden engellenmesi durumunda yanıt vereceklerini söyledi.

İnternetin geleceği ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Zaharova, "Birkaç basın toplantım engellendi. Biz de şunu dedik: 'Bir kez daha olursa, bir gazeteci veya bir ABD'li basın kuruluşu evine döner.' Bu kadar. Basın toplantısı bir kez daha engellenirse, bir kişinin veya basın kuruluşunun ismini belirteceğiz, o da evine dönecek" dedi