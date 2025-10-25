Rusya'dan yüksek hassasiyetli saldırı: Ukrayna'daki askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri ve enerji altyapı tesislerine yönelik karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ve saldırının amacına ulaşıldığı kaydedildi.

