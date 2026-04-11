Yunan basınında yer alan habere göre, Rus Baltık Çalışmaları Derneği Başkanı Danışmanı ve Avrupa Enstitüsü'nde Belarus Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan siyaset bilimci Vsevolod Simov yaptığı açıklamada, NATO'dan çekilmenin ne Avrupa ne de ABD için faydalı olacağını dile getirdi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'E VURGU YAPTI

ABD'nin ittifaktan ayrılması halinde NATO'nun herhangi bir biçimde varlığını sürdürebilir mi sorusuna Simov, "Hayatta kalsa bile, çok daha zayıf bir yapı olacak ve çok daha az imkan ve kaynağa sahip olacaktır. Dahası, ABD bir şekilde NATO'yu bir arada tutarak, bireysel üyeler arasındaki gerilimleri artırıyor. ABD olmadan ittifak, tanınmış liderini kaybeder; bu da iç çelişkilerin ön plana çıkacağı anlamına gelir" dedi.

Habere göre siyaset bilimci Simov, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu ifade ederek, bu durumda Ankara'nın karşısına Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkabilecek güç bulunmadığını dile getirdi.

Böyle bir senaryoda Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz yataklarının bir kısmını ele geçirmek isteyeceğini ifade eden uzman, Türkiye'nin askeri olarak böyle bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

"BU BÖLGEDEKİ ÜLKELER MUHTEMELEN TÜRK ŞEMSİYESİ ALTINDA GİRERLER"

ABD'nin NATO'dan ayrılması durumunda Kafkaslar'da da durumun değişeceğini ifade eden Simov, "Bu bölgedeki ülkeler muhtemelen Türk şemsiyesi altında geri çekilecekler. Aslında bu zaten oluyor. Sadece şu anda Türkiye, NATO'nun temsilcisi olarak hareket ediyor ve ittifak çökerse, kendi başına kalacak" dedi.

Simov'un açıklamaları Yunan basınında büyük ses getirirken, haberlerde Atina yönetiminin bu ihtimali değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.