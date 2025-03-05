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Dünya

Rusya'dan Zelenski'nin müzakere isteğine ilk cevap: Ukrayna Devlet Başkanı bunu yasakladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteği hakkında açıklamada bulundu. Peskov, 'Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanının Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu, ancak nüanslar değişmiyor.'

AA5 Mart 2025 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
Rusya'dan Zelenski'nin müzakere isteğine ilk cevap: Ukrayna Devlet Başkanı bunu yasakladı
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını" bildirmesini değerlendiren Peskov, "Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanının Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu, ancak nüanslar değişmiyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin Belarus'ta yapılması ihtimaline ilişkin ise Minsk'in müzakereler için uygun yer olduğunu ancak bunun henüz istişare edilmediğini söyledi.

Sözcü Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ileride yapacağı görüşmede, nadir toprak elementleriyle ilgili işbirliğini ele alabileceğini ancak bu konuda herhangi bir planın olmadığını aktardı.

- İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI MESELESİ BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMELİ

İran nükleer anlaşması meselesine değinen Peskov, "Bu sorunun yalnızca barışçıl, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Bunun için potansiyel var. Rusya, bunun için elinden geleni yapmaya hazır. ABD bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın, Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunun altını çizen Peskov, İran ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiklerini kaydetti.

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