İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,941
  • EURO
    50,5575
  • ALTIN
    6151.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Zelenski'ye net mesaj! Putin tek şartını açıkladı
Dünya

Rusya'dan Zelenski'ye net mesaj! Putin tek şartını açıkladı

Moskova yönetimi, Ukrayna krizinin çözümü için Donbas'tan asker çekilmesini şart koştu. Rusya, çatışmaları ancak hedeflerine ulaştıktan sonra sonlandırmayı planlıyor.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Rusya'dan Zelenski'ye net mesaj! Putin tek şartını açıkladı
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, iki liderin, Ukrayna'da Noel vesilesiyle ateşkesin sağlanması ihtimalini ele almadığını aktardı.

Peskov, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında dün Florida'da gerçekleşen görüşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Bunu Trump ve Putin arasında yapılacak telefon görüşmesinde öğreneceklerini söyleyen Peskov, "Bu görüşme en kısa zamanda gerçekleşecek." dedi.

Putin ile Zelenski arasında telefon görüşmesinin yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Peskov, Trump'ın, "tarafların, Ukrayna krizinin çözümüne yakınlaştıkları ve müzakerelerin son aşamasına gelindiği" yönündeki değerlendirmelere katıldıklarını dile getirdi.

Ukrayna'daki çatışmaların hangi şartla durdurulacağı yönündeki soruya Peskov, "Elbette bu, rejim askerlerinin Donbas'tan idari sınırların dışına çekilmesidir. Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." yanıtını verdi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesi ihtimalini yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, Donbas'ta serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin ABD ile yönetilmesi ihtimalini değerlendirmek istemediğini kaydetti.

  • Ukrayna krizi
  • Moskova yönetimi
  • Donbas asker çekilmesi
  • Rusya çatışmaları
  • hedeflerine ulaşma

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.