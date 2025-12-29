Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, iki liderin, Ukrayna'da Noel vesilesiyle ateşkesin sağlanması ihtimalini ele almadığını aktardı.

Peskov, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında dün Florida'da gerçekleşen görüşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Bunu Trump ve Putin arasında yapılacak telefon görüşmesinde öğreneceklerini söyleyen Peskov, "Bu görüşme en kısa zamanda gerçekleşecek." dedi.

Putin ile Zelenski arasında telefon görüşmesinin yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Peskov, Trump'ın, "tarafların, Ukrayna krizinin çözümüne yakınlaştıkları ve müzakerelerin son aşamasına gelindiği" yönündeki değerlendirmelere katıldıklarını dile getirdi.

Ukrayna'daki çatışmaların hangi şartla durdurulacağı yönündeki soruya Peskov, "Elbette bu, rejim askerlerinin Donbas'tan idari sınırların dışına çekilmesidir. Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." yanıtını verdi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesi ihtimalini yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, Donbas'ta serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin ABD ile yönetilmesi ihtimalini değerlendirmek istemediğini kaydetti.