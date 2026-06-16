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Dünya

Rusya'nın adımı Ermenistan'ı tedirgin etti: Deflasyonist riskler görüyoruz

Ermenistan Merkez Bankası Başkanı Martin Galstyan, Rusya'nın Ermenistan'dan gelen ürünlere getirdiği kısıtlamaların deflasyonist riskler oluşturduğunu ve ulusal para biriminde değer kaybına yol açabileceğini açıkladı.

AA16 Haziran 2026 Salı 17:46 - Güncelleme:
Rusya'nın adımı Ermenistan'ı tedirgin etti: Deflasyonist riskler görüyoruz
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Armenpress'in haberine göre Galstyan, basın toplantısında Rusya'nın Ermeni mallarına yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi.

Galstyan, "Ambargo nedeniyle deflasyonist riskler görüyoruz. İhracat önemli miktarda azalır, bunu ödemeler dengesinin diğer bileşenleriyle telafi edemezsek, bu durum dramın döviz kurunu etkileyebilir. Evet, Merkez Bankası ambargonun uygulanmasının ve diğer ekonomik yaptırımların belirli kısa vadeli ekonomik zorluklar yaratabileceği ihtimalini değerlendiriyor." dedi.

"İKİNCİL ETKİLERİ OLUR"

Mevcut şartlar altında Merkez Bankasının çiftçilere kredi desteği vermeyi değerlendirdiğini belirten Galstyan, şu anda bankalarla henüz bir anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Galstyan, akaryakıt fiyatlarına ilişkin de, "Benzin fiyatları aniden artarsa, doğal olarak enflasyona yol açar ve ikincil etkileri olur." diye konuştu.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

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