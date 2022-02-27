Zelenskiy, Rusya'ya İstanbul teklifinde bulundu!

AA 27 Şubat 2022 Pazar 10:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 11:07

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Zelenskiy'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir"

