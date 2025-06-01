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Dünya

Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde köprü çöktü: 7 ölü

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Haziran 2025 Pazar 06:52 - Güncelleme:
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde köprü çöktü: 7 ölü
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

"PATLAMA SONUCU OTOYOL KÖPRÜSÜ YIKILDI"

Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Demiryolu bağlantısının patlatıldığı aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı." ifadesine yer verildi.

Komitenin açıklamasında ayrıca, Rusya'nın Kursk bölgesindeki demiryolu köprüsünün de patlatıldığı kaydedilerek, "Hareket halindeki tren otoyola düştü. Olayda makinist ve yardımcıları yaralandı." denildi.

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