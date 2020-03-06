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Dünya

''Rusya'nın Davos''u koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

“Rusya'nın Davos'u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

AA06 Mart 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:22

SPIEF Organizasyon Komitesi Başkanı Andrey Belousov, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında düzenlenmesi planlanan SPIEF’i iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de her yıl katıldığı SPIEF, 1997’den bu yana düzenleniyordu.

Geçen yılki foruma 145 ülkeden 19 bin kişi katılırken, organizasyon kapsamında toplam değeri 3 trilyon rubleye ulaşan çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Öte yandan, Moskova Belediyesi, dün aldığı kararla şehirde koronavirüse yönelik bazı “olağanüstü hal” önlemleri aldı.

Önlemler kapsamında, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, İran ve Almanya gibi koronavirüs salgınının tehlikeli boyutta yaygınlaştığı ülkelerden gelen vatandaşların “kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri" talep edildi.

Şehirde koronavirüs tedavisiyle ilgilenen hastane birimlerine 24 saat esasına göre çalışma talimatı verilirken, tüm belediye çalışanlarına da çalıştıkları binalarda termometre bulundurma zorunluluğu getirildi.

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