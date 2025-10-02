İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6059
  • EURO
    49,0248
  • ALTIN
    5184.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'nın enerji hatları hedefte

ABD'nin Ukrayna'ya Rus enerji altyapısını hedef alacak saldırılar için istihbarat desteği ve uzun menzilli füze yardımı sağlamayı değerlendirdiği iddia edildi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Rusya'nın enerji hatları hedefte
ABONE OL

ABD'nin, Ukrayna'ya, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alacak saldırılar düzenlemesi için istihbarat sağlayacağı ve uzun menzilli füze yardımı yapmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk girişimlerinin ardından politikasında değişikliğe gidiyor.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya, Rusya'nın enerji altyapısına uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlemesi için bilgi sağlanması konusunda ülkedeki istihbarat kurumlarına ve Savunma Bakanlığına onay verdiğini belirtti.

ABD'nin diğer NATO üyelerine de Ukrayna'ya bu tür yardım yapmaları için talepte bulunduğunu aktaran yetkililer, Washington'ın ayrıca saldırılar için Kiev'e Tomahawk gibi uzun menzilli füze desteği vermeyi değerlendirdiğini fakat henüz nihai karara varılmadığını kaydetti.

Yetkililer, Trump yönetiminin bu yardımlarla birlikte Ukrayna'ya Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik uzun menzilli füze saldırıları konusunda ilk kez destek vereceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Axios'a verdiği demeçte, Trump'tan Tomahawk yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.