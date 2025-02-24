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Dünya

Rusya'nın G7'ye yeniden katılması önerisine İngiltere'den ret

İngiltere hükümeti, İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis'in, 'Rusya'nın G7'ye geri dönebileceği' yönündeki önerisini reddetti.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Rusya'nın G7'ye yeniden katılması önerisine İngiltere'den ret
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Başbakanlık Sözcüsü, Bakan Jarvis'in, "Rusya'nın yeniden G7'ye dahil olmasının uluslararası müttefiklerle değerlendirilebileceğine" ilişkin açıklamalarına karşı çıktı.

Sözcü, Bakan'ın açıklamalarının Ukrayna'daki barış sürecinin başlangıcına dair "genel değerlendirme" olduğunu ve İngiltere'nin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgulayarak, "Rusya, Ukrayna'da yasa dışı askeri güç bulundurduğu sürece G7'ye geri dönemez." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin odak noktasının, Ukrayna'yı en güçlü konuma getirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Sözcü, ülkesinin Rusya'nın G7'ye yeniden katılımı konusundaki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.

TRUMP DA RUSYA'NIN G7'YE YENİDEN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jarvis, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, "Rusya'nın G7'ye dönmesi, Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde uluslararası müttefiklerle değerlendirilecek konu olabilir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

  • İngiltere hükümeti
  • Dan Jarvis
  • Rusya G7

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