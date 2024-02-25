Rusya'nın hakkında arama kararı çıkarttığı Estonya Başbakanı Kallas'tan NATO ülkelerine çağrı

BBC'ye konuşan Kallas, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayıran NATO ülkelerinden bu oranı kendi ülkesinde olduğu gibi yüzde 3'e çıkarmalarını istedi.

Kallas, "1988'de tüm NATO ülkeleri, GSYH'lerinin yüzde 2'sinden fazlasını hatta bazıları yüzde 6'sından fazlasını savunmaya harcıyordu, neden? Çünkü tehdit gerçekti, Soğuk Savaş devam ediyordu, şimdi Avrupa'da sıcak bir savaş devam ediyor ve hala bazı ülkeler bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın müttefiklerine yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunan Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanması halinde savaşın Avrupa'da çok hızlı şekilde genişleyebileceği, dolayısıyla dokunulmamış hiçbir ülkenin kalmayabileceği uyarısında bulundu.

Kallas, "Rusya, Ukrayna'da kaybederse devam etmeyecek, kazanırsa devam edecek, bu yüzden şu anda onlara (Ukrayna'ya) yardım etmek için elimizden geleni yapmamız hepimiz için çok önemli." dedi.

Tarihten ders alınması gerektiğinin altını çizen Kallas, "1940'lardan öğrendik ki savaş gerçekten Avrupa'ya yayıldığında Avrupa'da çok hızlı ilerliyor, dolayısıyla bundan etkilenmeyen hiçbir ülke kalmıyor." diye konuştu.

- Rusya, Kallas hakkında arama kararı çıkarmıştı

Rusya İçişleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta Kallas'ın Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendiğini duyurmuş ancak kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmamıştı.

Estonya Başbakanı Kallas, X'ten yaptığı paylaşımda, kararın şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Bu, doğru şeyi yaptığımın bir başka kanıtıdır. AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü destek bir başarıdır ve Rusya'ya zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hakkında çıkarılan kararın kendisini susturamayacağının altını çizen Kallas, "Kremlin, bu hamlenin beni ve (Ukrayna'yı savunan) diğer insanları susturmaya yardımcı olacağını umuyor ama susturamayacak. Tam tersine. Ukrayna'ya güçlü desteğimi sürdüreceğim." ifadelerini kullanmıştı.