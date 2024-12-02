İtalya Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bakan, krizle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve İtalya'nın Şam Büyükelçiliği şehirden güvenli çıkışları kolaylaştırmak için yurttaşlarla (çoğunluğu çifte vatandaş) sürekli temas halinde." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Halep'teki hava saldırısında Terra Sancta Koleji'ni vurarak burada maddi hasara yol açtığı belirtilerek, Bakan Tajani'nin, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni'den Rus yetkililer nezdinde girişimde bulunmasını istediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Büyükelçi pazartesi günü, önceden planlanmış bir toplantı için Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda kabul edilecek ve yeni askeri saldırıların Halep ve bölgedeki diğer dini kurumları veya sivil tesisleri yanlışlıkla vurmasını önlemek için prosedürlerin güçlendirilmesi talebini sunacak."

Tajani ayrıca, X hesabından yaptığı paylaşımda da "Halep'teki Fransisken Terra Sancta Koleji'nin uğradığı Rus hava saldırısı ciddi hasara yol açtı. Suriye'deki çatışmanın tüm taraflarına sivil halkın korunması çağrısında bulunuyorum. Suriye'deki İtalyanlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ, SURİYE'DEKİ MEVCUT DURUMDAN ESED REJİMİNİ SORUMLU TUTTU

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları, daha fazla acıyı, savunmasız insanların yerinden edilmesini ve hayati insani yardımların aksamasını engellemek için siviller ile altyapıyı korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüme işaret edilen açıklamada, "Esed rejiminin, siyasi sürece katılmayı sürekli olarak reddetmesi ve Rusya ile İran'a güveni, son gelişmelerin ortamını yarattı." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, rejim ve diğer aktörlere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakereleri destekleme ve katılma çağrısı yapıldı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SA'AR, SURİYE'DE HİÇBİR TARAFI DESTEKLEMEK NİYETİNDE OLMADIKLARINI BELİRTTİ

Dışişleri Bakanı Sa'ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye'deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ, SURİYE DEVLET BAŞKANI ESED İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esed ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kenti ve civarında 27 Kasım'dan bu yana Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.