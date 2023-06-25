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Dünya

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 12:42 - Güncelleme:
Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı
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Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.03'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden havalanan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye Sivil Savunması'ndan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur'da bulunan sebze halindeki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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