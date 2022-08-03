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Dünya

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahminlerin altında kalarak 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahmin edilenden 74,7 milyar ruble düşük olduğu belirtildi.

Söz konusu gelirlerin temmuzda 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, ağustosta 359 milyar ruble (yaklaşık 6 milyar dolar) ilave petrol ve doğal gaz geliri beklendiği ifade edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.

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