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Dünya

Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da kritik nokta ele geçirildi

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın sona erdirilmesi için çabalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Gorkiy yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

AA11 Mart 2025 Salı 17:42 - Güncelleme:
Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da kritik nokta ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gorkiy yerleşim birimini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 147 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İHA'LAR İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın sivil altyapısına yönelik gece insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Bunun ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakereler öncesi gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'ya ait 343 insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadesine yer verildi.

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