Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırganın elçilik önündeki kalabalığa ulaşmasının Taliban güçlerince engellendiğini ifade eden Zadran, saldırıda 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.

Zadran, saldırıyla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, daha önce olayın bombalı saldırı olduğunu açıklamıştı.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken, elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önündeki patlamada 2 misyon çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de yerel saatle 10.50'de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında kimliği belirlenemeyen bir militanın bomba patlattığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda diplomatik misyonun iki çalışanı hayatını kaybederken, Afgan vatandaşları arasında da zarar görenler var." ifadesi kullanıldı.

Rus Büyükelçiliğinin, soruşturma yürüten Afgan yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

- UNAMA'DAN KINAMA

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), yaptığı yazılı açıklama ile Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Taliban yönetiminden, halkın ve diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması konusunda ciddi çalışma yapılması istendi.

-RAKİPLERİN TERÖR SALDIRILARI

Bir yıldan fazla bir süre önce Afganistan'da, çatışmalarda ciddi bir düşüş meydana gelse de, ülke genelinde hala büyük ölçüde rakip radikal İslam Devleti grubuna atfedilen bir dizi bombalı saldırı eylemi gerçekleşiyor.

Örgütün geçmişteki saldırıları camilere ve Taliban üyelerine yönelikti, ancak ilk kez bir diplomatik misyon hedef alındı.

-RUSYA-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ



Rusya, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından grubun Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden sonra Taliban ile diplomatik ilişkiler yürüten birkaç ülkeden biri. Ancak Kremlin, Taliban hükümetini tanımıyor.

Diplomatik ilişkiler yürüten diğer ülkeler arasında Çin, Pakistan ve Türkmenistan yer alıyor.

Rusya, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana, özellikle de Haziran ayında Rusya'nın Davos'a eşdeğer olan St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda, Taliban delegasyonlarını ağırladı. Ekim ayında Rusya, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili görüşmeler için Moskova'da Çin, Pakistan ve diğer ülkelerin temsilcilerinin katıldığı üst düzey bir Taliban heyetini ağırladı.

Geçen yıl Temmuz ayında, Kremlin'in Afganistan elçisi Zamir Kabulov, Moskova'da üst düzey Taliban yetkilileriyle bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonra Taliban'ın Kabil'deki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğini garanti ettiğini ve Orta Asya ülkelerini tehdit etmeyeceğine söz verdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında Rusya'da Taliban'ın diplomatik temsilcisini akredite etmişti.

Moskova, Afganistan'ın kötüleşen durumdan öncelikle ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi ve ABD'yi Afganistan Merkez Bankası fonlarındaki 3.5 milyar doları dondurmakla suçladı.

Star Gazetesi