Rusya'nın Karadeniz'de tatbikatı sürüyor

AA 20 Nisan 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 13:52

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde 20'den fazla savaş gemisi, Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Zor koşullarda yapılan tatbikatta, "Su-25CM3" savaş uçakları ile hava savunma sistemleri de yer alıyor.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı belirtildi.

- RUSYA'DA ASKERİ GÜÇLERİN SAVAŞA HAZIRLIK DURUMUNA İLİŞKİN DENETİMLER

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birliğinin, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldığı bildirilmişti.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.