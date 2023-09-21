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Dünya

Rusya'nın kararı sonrası Moskova Borsası'nda Türk lirası fırsatı

Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 'dost ve tarafsız' 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verdi. Moskova Borsası'nda aralarında Türk lirasının da (TL) bulunduğu çeşitli yabancı para birimleriyle yapılabilecek işlem seçeneklerinin arttırılacağı bildirildi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Rusya'nın kararı sonrası Moskova Borsası'nda Türk lirası fırsatı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, Rus döviz piyasasında hangi ülkelerden yatırımcıların işlem yapabileceği onaylandı.

Buna göre, listede Rusya'nın "dost ve tarafsız" şeklinde tanımladığı 30 ülke bulunurken, onaylanan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan da yer alıyor.

Onaylanan kararla söz konusu ülkelerden bankalar, aracı kurum ve şahıslar, Rus döviz piyasasında işlem yapabilecek.

MOSKOVA BORSASI'NDA TÜRK LİRASIYLA YAPILABİLECEK İŞLEMLER GENİŞLETİLİYOR

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasa katılımcılarının döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgah üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık Türk lirası-Rus rublesi, ABD doları-Türk lirası çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yeniliğin piyasa katılımcıları için fırsatları genişleteceği ve yabancı şirketler de dahil olmak üzere müşterilere hizmet verme konusunda esneklik sağlayacağı kaydedildi.

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