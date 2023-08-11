Rusya'nın KKTC kararı sonrası ayağa kalktılar: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Rus Büyükelçiliğinin KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti vermeye hazırlanması Yunan ve Rum tarafında geniş yankı buldu.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

RUSYA'NIN KKTC KARARI RUM VE YUNANLILARI RAHATSIZ ETTİ

Yetkili söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret etti.

Yunan basını, Rusya'nın kararını eleştirdi. Moskova yönetiminin KKTC'de konsolosluk hizmeti veren ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın izinden gittiği vurgulandı.

Rusya'nın Türkiye'ye tavizler vermeye başladığı yönünde ifadelere haberde yer verildi.

Rus Lider Putin'in Güney Kıbrıs'ı sırtından bıçakladığını yazan Yunan basını, konsolosluk kararının Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu bir gelişme olmadığını kaydetti.

Putin'in Ukrayna savaşı sonrası Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı tavır aldığına dikkat çekilirken Moskova'nın Kuzey Kıbrıs üzerinden ABD'ye mesaj gönderme niyetinde olduğundan söz edildi.