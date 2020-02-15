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Dünya

Rusya'nın kolay vatandaşlık yasası parlamentodan geçti

Nüfus artışı konusunda sorun yaşayan Rusya'nın kolay vatandaşlık yasası parlamentodan geçti.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi12:14 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:14

Rusya’da nüfus artışının hızla düşmesiyle birlikte ülke nüfusunu arttırmak için çalışmalar sürerken, vatandaşlığın kolaylıkla alınmasını öngören yasa teklifi Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayına gidecek olan teklif, yasalaştığı takdirde Sovyetler Birliği döneminde vatandaşlığı bulunan kişiler doğrudan Rusya Federasyonu vatandaşı olabilecek. Bunun yanı sıra yabancılara verilen maksimum 5 yıllık oturma izni süresiz olabilecek. Evliliklerden doğan vatandaşlık hakkı süresi ise kısaltılarak 2 yıla düşürüldü. Bu süreyi dolduran ve Rusya’da ikamet edenler Rusya vatandaşlığı alabilecek.

HEDEF 10 MİLYON NÜFUS ARTIŞI

Kremlin tarafından başlatılan program ve strateji çerçevesinde 2019-2025 yılları arasında uygulamaya geçecek strateji hedefi doğrultusunda 5 ila 10 milyon yeni vatandaş kazanılması hedefleniyor. Öncelikle Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Moldova gibi ülkelerden vatandaş çekme planları bulunsa da yasa dahilinde Sovyetler Birliğine bağlı Orta Asya ülkelerinden Doğu Avrupa ülkelerine kadar birçok ülkeden Rusya’ya vatandaşlık müracaatında bulunulabilecek. Rusya’nın güncel nüfusu 144 milyon 500 bin olarak açıklanırken, son 10 yılda nüfus artış hızı 2019 yılında en düşük seviyesine geriledi.

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