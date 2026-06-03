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Dünya

Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde otobüse İHA saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun kontrolündeki Donetsk bölgesinde bir otobüse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde otobüse İHA saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti
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Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Yenakiyevo kentinde, Moskova-Simferopol seferini yapan otobüse İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bunun "insanlık dışı" saldırı olduğunu vurgulayan Puşilin, saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan otobüste, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden vatandaşların bulunduğu belirtildi.

- "BU TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin tekrar alçakça suç işlediğini" belirtti.

Bunun "terör eylemi" olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ülkeleri ve uluslararası örgütleri Yenakiyevo'da vahşice düzenlenen terör saldırısı kınamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • İHA saldırısı
  • Donetsk bölgesi
  • Rus ordusu

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