Dünya

Rusya'nın Leningrad bölgesinde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir askeri tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2026 Salı 18:37
Rusya'nın Leningrad bölgesinde patlamada meydana geldi. Sertolovo kasabasındaki askeri tesiste bulunan binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından binada çökme yaşanırken, enkaz altında kalanları kurtarma operasyonu başlatıldı.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko yaptığı açıklamada, "Sertolovo'daki askeri birliğin bulunduğu alanda yer alan askeri polis binasının çökmesi sonucu, enkazın kaldırılması ve yaralıların kurtarılması için güvenlik güçlerine orduya yardımcı olmaları talimatını verdim" dedi.

Rus medyası, 4 kişinin enkaz altında olabileceğini bildirdi.

