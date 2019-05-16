Rusya’nın 'O Ses' yarışmasında skandal: Ünlü sanatçının kızı hileyle birinci oldu

Türkiye’de de “O Ses” adıyla yayımlanan şarkı yarışmasının Rusya’daki çocuk versiyonunda büyük bir skandala imza atıldı. Tatar asıllı Rus şarkıcı Alsu’nun kızı Mikella Abramova’nın, ailesinin satın aldığı oylarla birinci olduğu ortaya çıktı.

Rusya basınında yer alan habere göre yarışmanın altıncı sezonunun finalindeki sonuçların iptal edildiğini açıklayan yayıncı televizyon Kanal 1, oylama sonuçlarına bir “dış etkenin müdahale ettiğinin tespit edildiğini” belirtti.

Yarışmanın finalinin düzenlediği 26 Nisan’da yarışmacılar arasındaki oy farkının çok açık olmasının doğurduğu soru işaretleri ışığında, yarışma sonuçları Kanal 1 tarafından kontrol ettirildi.

Kanal 1’in internet sitesindeki ilk sonuçlara göre yarışmanın birincisi 145 bin 451 oy alırken, en yakın rakibi 64 bin 835 oy toplayabildi. Kanal 1’in CEO’su Konstantin Ernst, “Bugüne kadarki hiçbir sezonda yarışmacılar arasında böylesi bir fark oluşmamıştı.” dedi.

Yarışmanın yayıncı kanalından yayımlanan mesajda, bütün finalistlerin katılımıyla özel bir bölüm gerçekleştirilerek yeniden oylama yapılacağı ve oylama sisteminin güvenirliğinin güçlendirileceği noktasında güvence verildi.

Kanal 1’in talebi üzerine soruşturmayı yürüten Group-IB şirketi, kısa mesaj (SMS) yoluyla kullanılan oyların toplu şekilde otomatik olarak yalnızca bir yarışmacıya yönlendirildiğini tespit etti. Yaklaşık 300 farklı telefon numarasının kullanıldığı belirlenirken, söz konusu numaraların tamamının Leningrad bölgesindeki aynı operatörü ve aynı tarifeleri kullandığı ortaya çıkarıldı.