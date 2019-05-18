Rusya’nın Pantsir ve Tor sistemlerine yeni müşteri çıktı

Rusya’nın silah ihracatı konusunda tek yetkili kuruluşu Rosoboronexport’un tepesindeki isim olan Aleksandr Miheyev, Belarus’un Pantsir ve Tor hava savunma sistemleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Moskova’da düzenlenen HeliRussia-2019 fuarında TASS haber ajansına konuşan Miheyev, Rosoboronexport heyetinin Belarus’ta düzenlenen Milex-2019 silah fuarındaki çalışmalarının sonuçlarını anlattı.

Ansat helikopterinin de hem karakteristik özellikleri hem de ücreti dolayısıyla ilgi odağı olduğunu belirten Miheyev, şunları kaydetti:

“Rusya’nın, Belarus’ta uçak, helikopter ve silah üreten Rus girişimcilerle iş birliği halinde olan birçok ortağı var. Birinci ve ikinci derece iş birliği halinde olan mühendisleri, uzmanları ve üreticileri bir araya getiren Milex-2019 fuarı, bu özelliği ile profesyonel bir iz bıraktı.”

15-18 Mayıs tarihleri arasında Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Milex-2019 uluslararası silah fuarı, çok sayıda Rus firmasına da ev sahipliği yaptı. Milex fuarında ürünlerini sergileyen Rus savunma şirketleri arasında S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Almaz-Antey, T-serisi tank üreticisi Uralvagonzavod, mühimmat üreticisi Tecmash ve Rusya devletinin silah ihracatı konusunda tek yetkili kurumu Rosoboronexport yer aldı.