Rusya’nın Pantsir ve Tor sistemlerine yeni müşteri çıktı
Rosoboronexport’un yöneticisi Aleksandr Miheyev, Belarus’ta düzenlenen Milex-2019 fuarında sergiledikleri silahların ilgi odağı olduğunu söyledi. Rus heyetin Milex fuarındaki çalışmalarını anlatan Miheyev, 'Belarus, Pantsir ve Tor hava savunma sistemlerimizin yanı sıra helikopterlerimizle de ilgileniyor.' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya’nın silah ihracatı konusunda tek yetkili kuruluşu Rosoboronexport’un tepesindeki isim olan Aleksandr Miheyev, Belarus’un Pantsir ve Tor hava savunma sistemleriyle ilgili olduğunu açıkladı.
Moskova’da düzenlenen HeliRussia-2019 fuarında TASS haber ajansına konuşan Miheyev, Rosoboronexport heyetinin Belarus’ta düzenlenen Milex-2019 silah fuarındaki çalışmalarının sonuçlarını anlattı.
Ansat helikopterinin de hem karakteristik özellikleri hem de ücreti dolayısıyla ilgi odağı olduğunu belirten Miheyev, şunları kaydetti:
“Rusya’nın, Belarus’ta uçak, helikopter ve silah üreten Rus girişimcilerle iş birliği halinde olan birçok ortağı var. Birinci ve ikinci derece iş birliği halinde olan mühendisleri, uzmanları ve üreticileri bir araya getiren Milex-2019 fuarı, bu özelliği ile profesyonel bir iz bıraktı.”
15-18 Mayıs tarihleri arasında Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Milex-2019 uluslararası silah fuarı, çok sayıda Rus firmasına da ev sahipliği yaptı. Milex fuarında ürünlerini sergileyen Rus savunma şirketleri arasında S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Almaz-Antey, T-serisi tank üreticisi Uralvagonzavod, mühimmat üreticisi Tecmash ve Rusya devletinin silah ihracatı konusunda tek yetkili kurumu Rosoboronexport yer aldı.
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