Rusya'nın saldırısında anaokulu vuruldu

İHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:55

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar 5 gündür devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından yavaşlatılan Rus kara kuvvetlerinin büyük bir bölümünün başkent Kiev'in 30 kilometre kuzeyinde beklediği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv ve doğusundaki Harkov çevresinde ise şiddetli çatışmaların devam ettiği ve her iki şehrin de Ukrayna'nın kontrolünde olduğu ifade edildi. Lojistik sorunları ve Ukraynalıların güçlü direnişi sayesinde Rus birliklerinin ilerleyişinin engellendiği kaydedildi.

ANAOKULU VURULDU

Saldırıların gece boyunca devam ettiği Çernihiv'de 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, topçu saldırılarının yerel saatle 02.00'de başladığı, anaokulunun bulunduğu bir binaya roketlerin isabet ettiği ve yangına yol açtığı belirtildi. Saldırılarda merkezdeki bir dükkan ile 5 katlı bir apartmanın da vurulduğu açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.