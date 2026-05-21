Rusya'nın Samara bölgesine uzun menzilli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Ukrayna sınırından 800 kilometreden daha uzak bir mesafede yer alan Sızran Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını aktaran Zelenski, Ukrayna ordusundan saldırı gerçekleştiren birimlere teşekkür etti.

Zelenski, Samara bölgesinde saldırı yapılan söz konusu petrol rafinerisine ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.