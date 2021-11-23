Rusya'nın sınıra askeri yığınak yapması ABD'yi hareketlendirdi

AA 23 Kasım 2021 Salı 23:06 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 23:06

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Milley'in, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujnıy ile 22 Kasım'da telefonda görüştüğü belirtildi.

"İki askeri lider, Doğu Avrupa'da değişen güvenlik ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı yığınaklar konusuna ise değinilmedi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan ikinci bir açıklamada da "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Askeri liderler, güvenlikle ilgili birkaç endişe verici konuyu görüştü. Telefon görüşmesi, risklerin azaltılmasını ve operasyonel çatışmaların önlenmesini sağlamak için her iki lider arasındaki iletişimin devamıdır. Geçmişteki uygulamalara göre, her ikisi de konuşmalarının belirli ayrıntılarını gizli tutmayı kabul etti." ifadeleri yer aldı.