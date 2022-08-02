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Dünya

Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Ukrayna'da öldürülen İsveçli gönüllü savaşçı hakkında yapılan yorumlar üzerine Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA2 Ağustos 2022 Salı 13:24 - Güncelleme:
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Aftonbladet gazetesindeki haberde, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rus Büyükelçi Tatarintsev'e, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yorumların ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığının kınandığı bildirildi.

Bakanlık konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Rus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da ölen İsveçli gönüllü savaşçının "ölümü hak ettiği" ifade edilmişti.

İsveç Silahlı Kuvvetleri ile olan sözleşmesine son vererek Ukrayna ordusuna katılan 30'lu yaşlardaki İsveç vatandaşı, geçen ay öldürülmüştü.

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