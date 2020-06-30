AA 30 Haziran 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:57

New York Times'ın Rusya'nın Taliban'a para teklifi iddialarının ardından istihbarat toplumunun, ABD Başkanı Donald Trump'ı söz konusu istihbarat hakkında bilgilendirip bilgilendirmediği ya da neden bilgilendirmediği iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın sadece gerek görülen istihbaratlara ilişkin bilgilendirildiği ve Afganistan konusunda da Konseyin herhangi bir eylem gerekip gerekmediğini tartıştığını kaydetti.

Söz konusu istihbaratın basına sızdırılmasını da eleştiren O'Brien, "ABD halkının güvenine gizli bilgileri sızdırarak ihanet eden yetkililerin eylemleri, ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır. Hangi motivasyonla yapılmış olursa olsun, bu tür bir eylemin hiçbir bahanesi olamaz." ifadesini kullandı.

- CIA DİREKTÖRÜ'NDEN TEPKİ



CIA Direktörü Gina Haspel ise yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerinin genellikle daha çok bilgi toplama ve teyit gerektirdiğine değinerek, ilk istihbaratın da ulusal güvenlik kurumları ve ABD'nin müttefikleriyle paylaşıldığını vurguladı.

Afganistan ile ilgili istihbaratın basına sızmasına tepki gösteren Haspel, "Bilgi sızıntıları, kuruluşlar arasındaki önemli bilgi toplama, değerlendirme ve suç isnat etme çalışmalarına gölge düşürmekte ve bu çalışmaları sekteye uğratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- NEW YORK TİMES'IN İDDİASI



New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.



ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.



Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.