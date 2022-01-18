Rusya'nın tavrı kızdırdı: İstenmeyişimizin nedeni açık

AA 18 Ocak 2022 Salı 07:39 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 07:39

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde AB'ye teklif götürmemesinin ABD ve AB'yi ayırmayı amaçladığını, ancak Birliği ilgilendiren konularda taraf olmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun Dış İlişkiler ile Güvenlik ve Savunma Komiteleri, Ukrayna'nın doğusu ve Rusya ile sınırda süren krize ilişkin olağanüstü ortak toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Borrell, Ukrayna sınırında 100 bin civarında Rus askerinin konuşlandırılmasının ardından ortaya çıkan gerginlik ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu Avrupa'daki güvenlik garantileri gibi konuların görüşüldüğü müzakerelere değindi.

Borrell, bazı çevrelerin Rusya'nın AB ile masaya oturmamasını "AB'nin başarısızlığı" olarak değerlendirdiğini dile getirdi ve "Müzakereler sürerse, ki uzun ömürlü olacağa benzemiyor, masada bizi etkileyen teklifler olursa mutlaka taraf olmalıyız." dedi.

Yüksek Temsilci, "Müzakerelerin parçası olmamızın Rusya tarafından kesinlikle istenmeyişinin nedeni açık. Batı duvarını bölmek, ABD ve AB'yi ayırmak, Rusya'nın çıkarına hizmet ediyor." değerlendirmesini yaptı.

10 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya görüşmesi, 12 Ocak'ta da Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılmıştı.

- AB RUSYA'YA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİR ALMAYACAK

Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı "önleyici yaptırımlar" uygulamasını reddederek, tırmanma durumlarında hazırlıksız yakalanmamak ve gerek görüldüğünde uygulamaya koymak için yaptırım taslakları hazırladığının altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya karşı gerilimi azaltma çağrısı yapma ve krizi önleme modunda kalması gerektiğini belirten Borrell, aynı zamanda Ukrayna'ya karşı herhangi bir yeni saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Borrell, şimdiye dek Ukrayna hükümetinin doğrudan yardım istemediğini, ancak istemesi durumunda bunu sağlamak konusunda AB içerisinde görüş birliği olduğunu aktararak, 24 Ocak'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında çeşitli tekliflerin değerlendirileceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy ise geçen ay Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında AB'nin Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söylemişti.

- RUS MUHALİF ALEKSEY NAVALNIY'I SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Öte yandan Borrell'in ofisinden 17 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada AB, Rusya'ya, tutuklanmasının 1. yıl dönümünde Rusya'ya Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakma çağrısı yaptı.

Açıklamada "Rus makamlarına, daha fazla gecikme olmaksızın Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve yaşamına yönelik riskin niteliği ve boyutuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbire uyması için çağrımızı yineliyoruz." denildi.